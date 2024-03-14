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        Osmaniye'de yolcu otobüsündeki bavulunda uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de yolcu otobüsündeki bavulunda sentetik uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:12 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:12
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        Osmaniye'de yolcu otobüsündeki bavulunda uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de yolcu otobüsündeki bavulunda sentetik uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Plakası belirlenen yolcu otobüsü, Osmaniye Otobüs Terminali çıkışında durduruldu.

        Ekipler, narkotik detektör köpeğiyle aradıkları otobüsün bagajındaki bir bavulda, 11 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan bavulun sahibi Muhammed Ali E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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