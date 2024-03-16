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        Osmaniye'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ve çalışan kadınların spora teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası"nın Osmaniye ayağı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 14:41 Güncelleme: 16.03.2024 - 15:23
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        Osmaniye'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" başladı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ve çalışan kadınların spora teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası"nın Osmaniye ayağı başladı.

        Turnuvaya kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu 2 grupta, 7 takım katılıyor.

        Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva Altıneller ile Efedrin takımlarının maçı ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi tarafından başlama vuruşu yapılan maçı Efedrin 2-0 kazandı.

        22 Mart'a kadar sürecek müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödül verilecek.

        Galeri
        Galeri

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