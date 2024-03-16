Osmaniye'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ve çalışan kadınların spora teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası"nın Osmaniye ayağı başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ve çalışan kadınların spora teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası"nın Osmaniye ayağı başladı.
Turnuvaya kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu 2 grupta, 7 takım katılıyor.
Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva Altıneller ile Efedrin takımlarının maçı ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi tarafından başlama vuruşu yapılan maçı Efedrin 2-0 kazandı.
22 Mart'a kadar sürecek müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödül verilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.