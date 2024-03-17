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        İnşası süren deprem konutlarında iskele çöktü; 4 işçi yaralı

        OSMANİYE'deyapımı süren deprem konutlarında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:17 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:20
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        İnşası süren deprem konutlarında iskele çöktü; 4 işçi yaralı
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        OSMANİYE'deyapımı süren deprem konutlarında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi, yaralandı.

        Düziçi ilçesi Gökçayır köyünde yapımı süren TOKİ deprem konutlarında, saat 12.00 sıralarında beton dökümü sırasında iskele çöktü. İskele parçalarının altında kalan işçiler Mustafa Şen, İdris Pınaroğlu, İdris Kum ve Ahmet Beycioğlu yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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