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        Sağanak nedeniyle temeli kayan 2 katlı ev tahliye edildi

        OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde sağanak nedeniyle temelinde kayma olan 2 katlı ev boşaltıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:48 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:50
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        Sağanak nedeniyle temeli kayan 2 katlı ev tahliye edildi
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        OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde sağanak nedeniyle temelinde kayma olan 2 katlı ev boşaltıldı.

        Bahçe ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde Yılmaz Örken'e ait dere kenarındaki 2 katlı ev, temelinden kaydı. Sağanak nedeniyle meydana gelen kayma ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İstinat duvarı olmayan ve kayma sonucu duvarlarından çatlaklar oluşan ev tahliye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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