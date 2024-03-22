Sağanak nedeniyle temeli kayan 2 katlı ev tahliye edildi

Bahçe ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde Yılmaz Örken'e ait dere kenarındaki 2 katlı ev, temelinden kaydı. Sağanak nedeniyle meydana gelen kayma ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İstinat duvarı olmayan ve kayma sonucu duvarlarından çatlaklar oluşan ev tahliye edildi.

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