        Osmaniye'de su kuyusuna düşen yaşlı adamı AFAD ve itfaiye ekibi kurtardı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin önündeki su kuyusuna düşen yaşlı adam, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Giriş: 28.03.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Aşağıbozkuyu köyünde yaşayan İsmail Örtlek (94), bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

        Örtlek'in sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


        Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, halatla kuyuya inerek Örtlek'i bulunduğu yerden çıkardı.

        Örtlek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Torreira'dan transfer itirafı!
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Düziçi'nde 106. yıl coşkusu Hakan Peker konseriyle başladı
        Düziçi'nde 106. yıl coşkusu Hakan Peker konseriyle başladı
        Osmaniye'de trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 128 bin 500...
        Osmaniye'de trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 128 bin 500...
        Osmaniye'de "100 Atık Pile Bir Pizza" projesine miniklerden destek
        Osmaniye'de "100 Atık Pile Bir Pizza" projesine miniklerden destek
        Akrobatik sürüş pahalıya patladı: 128 bin TL ceza yedi
        Akrobatik sürüş pahalıya patladı: 128 bin TL ceza yedi
        Osmaniye'de Nevruz'da hem eğlendiler hem yardım ettiler
        Osmaniye'de Nevruz'da hem eğlendiler hem yardım ettiler
        Kadirli'de kermes düzenlendi
        Kadirli'de kermes düzenlendi