Osmaniye'de su kuyusuna düşen yaşlı adamı AFAD ve itfaiye ekibi kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin önündeki su kuyusuna düşen yaşlı adam, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Aşağıbozkuyu köyünde yaşayan İsmail Örtlek (94), bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Örtlek'in sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, halatla kuyuya inerek Örtlek'i bulunduğu yerden çıkardı. Örtlek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

