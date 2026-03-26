Kadirli'de kermes düzenlendi

Kadirli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi tarafından kermes düzenlendi.



Dr. Hüseyin Kabasakal Parkı'nda düzenlenen kermeste, Aile Destek Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünler satışa sunuldu.



Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve eşi Şenay Yerli Dolu, kermes kapsamında kurulan stantları gezerek kursiyerden ürünlerle ilgili bilgi aldı.



Aile Destek Merkezi ile kadınların hem sosyalleştiğini hem de kurslar sayesinde ekonomik kazanç elde ettiğini belirten Kaymakam Dolu, "Bugün burada gördüğümüz el emeği, göz nuru ürünler, kadınlarımızın fırsat verildiğinde neler başarabileceğinin en büyük kanıtıdır. Bu güzel eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve onları eğiten hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.



İki gün sürecek kermesten elde edilecek gelir, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.



