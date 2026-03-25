Osmaniye'de yol kenarındaki inşaat malzemelerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yol kenarındaki inşaat malzemelerine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Remzi E. idaresindeki 17 SL 023 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yol kenarındaki inşaat malzemelerine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

