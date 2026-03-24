        Osmaniye'de anne ile kızının akıma kapılarak ölmesiyle ilgili 9 sanığın yargılanması sürdü

        Osmaniye'de evlerinin önünden geçen su kanalında elini yıkamaya çalışan 6 yaşındaki çocuk ile ona yardım etmek isteyen annesinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 20:18
        Osmaniye'de anne ile kızının akıma kapılarak ölmesiyle ilgili 9 sanığın yargılanması sürdü

        Osmaniye'de evlerinin önünden geçen su kanalında elini yıkamaya çalışan 6 yaşındaki çocuk ile ona yardım etmek isteyen annesinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.


        Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık B.K. hazır bulunurken, sanıklar C.S, M.N.O, M.G, A.E, F.G, K.U, Ö.Y. ve M.E. avukatları tarafından temsil edildi.

        Savunmaları istenen sanıklardan B.K, suçlamaları reddetti. Diğer sanıkların avukatları, hazırlanan bilirkişi raporu ve yöneltilen suçlamaları reddederek, müvekkillerinin beraatlerini istedi.


        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'nde geçen yıl 23 Nisan'da evlerinin önünden geçen su kanalında elini yıkayan Özlem (6) ile ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün (37) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

