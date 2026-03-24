Osmaniye'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Osmaniye'de seyir halindeki kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. İstiklal Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda seyir halinde olan Ahmet Çomu idaresindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çomu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.