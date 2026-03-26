        Jandarma komandolar afetlerde daha fazla can kurtarmak için eğitimden geçti

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de görevli jandarma komandolar, olası afetlerde etkinliklerinin artırılıp daha fazla can kurtarmaları için düzenlenen enkaz arama kurtarma eğitimini tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından arama kurtarma eğitimi organize edildi.

        AFAD yerleşkesinde 5 gün süren eğitime, Osmaniye Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı 42 komando katıldı.

        Termal kameralı dron ve ısı tespit cihazı gibi enkaz altındakilere ulaşmaya yarayan her türlü ekipmanı kullanan komandolar, emniyet ve güvenlik, arama kurtarma süreçleri, bina yıkılma formasyonları, olay yeri yönetimi, giriş ve arama teknikleri eğitimi aldı.

        Sedyede yaralı taşıma, kırma, kesme ve delme uygulamaları, temel tahkimat ile çadır kurulumu alanlarında bilgilendirilen ekipler, afetzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında da tecrübe kazandı.

        Eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını alan jandarma komandolar, olası afetlerde daha fazla can kurtarmak için her türlü koşula hazır hale geldi.

        - Afetlerde kullanılacak her türlü ekipman tedarik edildi

        Tim Komutanı Jandarma Üsteğmen Miraç İletmiş, AA muhabirine, eğitimin teorik ve uygulamalı yapıldığını söyledi.

        Eğitimin kapsamının geniş olduğunu dile getiren İletmiş, "Afet anlarında güvenli çalışma ortamı sağlayacak şekilde baret, gözlük ve donatılara sahibiz. Ayrıca yıkım alanına enerji sağlayacak jeneratör ve aydınlatma ekipmanlarımız, enkaz üzerinde beton ve blok kaldırma, kırma, kesme, ayırma gibi işlemler için kullanılacak ekipmanlarımız ile yaralı taşıma sedyelerimiz Jandarma Genel Komutanlığınca tedarik edilmiştir." ifadesini kullandı.

        - "Eğitimler sayesinde taburumuz daha da güçlenmiştir"

        İletmiş, kentte depremler sürecinde görev aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de meydana gelen yıkımlarda arama ve kurtarma başta olmak üzere yardımların dağılımı ve bölge güvenliği, 24 saat esasıyla Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca sağlanmıştır. Depremin etkisinin azalmasıyla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan faaliyet sonu incelemelerinde tespit edilen ekipman ve teçhizatlar süratle tamamlanmıştır. Yaşanılan afetin tecrübesi ve alınan arama kurtarma eğitimleri sayesinde taburumuz daha da güçlenmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame!
        Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        İran Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı ikilem
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        Roma’da 'tarihi' satış: eski Papa'nın evi 30 milyon Euro'ya alıcı bekliyor
        Roma’da 'tarihi' satış: eski Papa'nın evi 30 milyon Euro'ya alıcı bekliyor
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Maduro'nun yasal mücadelesindeki kilit isimler
        Maduro'nun yasal mücadelesindeki kilit isimler
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de yol kenarındaki inşaat malzemelerine çarpan otomobildeki 3 kişi...
        Osmaniye'de yol kenarındaki inşaat malzemelerine çarpan otomobildeki 3 kişi...
        Osmaniye'de baharın müjdesi Nevruz coşkuyla kutlandı
        Osmaniye'de baharın müjdesi Nevruz coşkuyla kutlandı
        Osmaniye'de otomobil inşaat malzemelerine çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
        Osmaniye'de otomobil inşaat malzemelerine çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
        Osmaniye'de jandarma bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı
        Osmaniye'de jandarma bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı
        Osmaniye'de "Zimem Defteri" geleneği yaşatıldı, öğrencilerin borçları kapat...
        Osmaniye'de "Zimem Defteri" geleneği yaşatıldı, öğrencilerin borçları kapat...
        Osmaniye'de alt geçitte kaza kamerada: Otomobil ile minibüs çarpıştı
        Osmaniye'de alt geçitte kaza kamerada: Otomobil ile minibüs çarpıştı