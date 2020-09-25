Evinde uyuşturucu imal ederken suçüstü yakalandı

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, evinde uyuşturucu imal eden zanlı suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sumbas’ın Alibeyli Köyü'nde A.İ.A. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine eve operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 bin 600 gram esrar maddesi, 146 gram sentetik uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi.

Uyuşturucu imal ederken suçüstü yakalanan A.İ.A'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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