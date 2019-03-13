Osmaniye Özidaş 1 daimi işçi alacak

İŞKUR üzerinden Osmaniye Özidaş tarafından işçi alımı için duyuru yayımlandı. İlana başvurmak isteyenler adaylar için şartlar yayımlanan formlar üzerinden duyuruldu. İşte Osmaniye Özidaş tarafından yayımlanan o ilanlar...

Osmaniye Özidaş 1 daimi işçi alımı duyurusu