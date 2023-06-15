Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakınında meydana gelen depremleri listeliyor. Son dakika deprem haberleri, bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını merak edenlerin gündeminde yer alıyor. 14 Haziran Çarşamba günü İzmir Buca'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken 15 Haziran Perşembe günü ise Osmaniye ve Çorum'da deprem oldu. İşte 15 Haziran 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...