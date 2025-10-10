Osmanlı Türkçesiyle çekilmiş film ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk sinema tarihine ışık tutacak önemli bir bulguya ulaştı.

Arşiv çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen “Zafer Yollarında” filmine ait görüntüler tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Türk sinema tarihine ışık tutan önemli bir bulguya ulaştık. Arşiv çalışmalarımız kapsamında, uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen ‘Zafer Yollarında’ filmine ait görüntüler tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, bu tarihî yapımın yönetmeninin sanıldığı gibi Fuat Uzkınay değil, sinema ve tiyatromuzun önemli ismi Muhsin Ertuğrul olduğu ortaya çıktı.

Gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla kültürel mirasımızı korumaya devam ediyoruz. Bu kıymetli tespiti gerçekleştiren Sinema Genel Müdürlüğümüze ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 1923–1924 yılları arasında Kemal Film tarafından çekilen “Zafer Yollarında”, Fahrettin Altay komutasındaki Süvari Kolordusunun Büyük Taarruz’un başlangıcından Yunan kuvvetlerinin denize dökülmesine kadar süren harekâtını konu alan yapım olarak biliniyor.