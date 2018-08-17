OsmanlıSpor FK - Giresunspor maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında OsmanlıSpor FK ile Giresunspor, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:15. OsmanlıSpor FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Giresunspor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 400 kodlu maçı oynayanlar; OsmanlıSpor FK galibiyet oranı 2.15, beraberlik oranı 3.10, Giresunspor galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

OsmanlıSpor FK son hafta oynanan Levadiakos maçında 1-0 kazandı.

Giresunspor ise Samsunspor karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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