Östers - Varbergs BoIS FC maçı ne zaman?

Östers ve Varbergs BoIS FC, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Östers 24 puanla 7. sırada, Varbergs BoIS FC 13 puanla 14. sırada bulunuyor. Östers son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Varbergs BoIS FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 341. İddaa'da Östers kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Varbergs BoIS FC kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Östers son hafta oynanan Varbergs BoIS FC maçında 2-1 kazandı.

Varbergs BoIS FC ise Östers maçında 2-1 yenildi.

Östers, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 10 gol yedi.

Varbergs BoIS FC, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Varbergs BoIS FC 10 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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