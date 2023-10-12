Hırvatistan: 0 - Türkiye: 1 | MAÇ SONUCU
A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Milli Takım'da gol 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Bu sonuçla beraber Türkiye, Hırvatistan'ı geride bırakarak grupta 1. sıraya yerleşti
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.
Milliler, Opus Arena'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı. Karşılaşmadaki golümüzü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
MİLLİLER 1. SIRAYA YÜKSELDİ!
A Milli Takım, Hırvatistan'a karşı aldığı galibiyet sonrasında 13 puanla D grubunda liderliğe yükseldi. Hırvatistan'ın gruplarda 1 maç eksiği bulunuyor.
LETONYA - ERMENİSTAN MAÇINDAN GÜZEL HABER GELDİ
Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda rakiplerimizden Letonya, Ermenistan'ı ağırladı.
Skonto Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Letonya 2-0'lık sonuçla kazandı.
Bu sonuçla birlikte Letonya gruptaki ilk puanlarını alarak 3 puana yükseldi. Ermenistan ise 7 puanla üçüncü sırada kaldı. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, Ermenistan ile arasındaki puan farkını 6 yaptı.
SAMET AKAYDİN İLK RESMİ MİLLİ MAÇINDA
Ay-yıldızlı ekipte, Samet Akaydın ilk resmi milli maçına Hırvatistan karşısında çıktı.
Samet, A Milli formasını yalnızca 19 Kasım 2022'de Gaziantep'te Çekya ile oynanan özel maçta giymişti. Samet'in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazanmıştı.
CENK ÖZKAÇAR YİNE SOL BEKTE
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Valencia'da forma giyen Cenk Özkacar'a sol bekte görev verdi.
Cenk, Eskişehir'de Ermenistan ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada da sol bekte görev almıştı. Cenk Özkacar'ın sol bekte yer aldığı ay-yıldızlı ekipte sağ bekte ise Ferdi Kadıoğlu forma giydi.
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDE İZLEDİ
A Milli Takım'ın, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.
Bakan Bak mücadeleyi Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kerem'in pasıyla Hırvatistan ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez köşeye plasesini yaptı, kaleci Livakovic soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada ay-yıldızlı ekip yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper, Kerem'e pasını verdi. Kerem'in gelişine sert şutunda, kaleci Livakovic köşeye giden topu kornere gönderdi.
13. dakikada milli takım bir kez daha gol şansını kullanamadı. Kaleci Uğurcan'ın Hırvat savunması arkasına yolladığı uzun topu kontrol eden Kerem, Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in şutunda, Livakovic'e çarpan top kornere çıktı.
30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Barış Alper, kalesini terk eden Livakovic'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.
54. dakikada milli takım 2. golüne çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, uygun pozisyondaki Barış Alper'e pasını attı. Penaltı noktası önünde topla buluşan Barış Alper, gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
66. dakikada Hırvatistan etkili geldi. Sağ kanattan Stanisic'in ceza sahasına sert ortası Uğurcan'dan sekerek ters tarafa açıldı. Barisic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kovacic'in şutunu, kale önünde Abdülkerim uzaklaştırdı.
82. dakikada ev sahibi takımın atağında Majer'in sağ kanattan ortasını ceza sahasında Petkovic indirdi, Majer yakın mesafeden vurdu, Uğurcan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Hırvatistan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Kaan Ayhan'dan seken top Hakan Çalhanoğlu'na çarptı. Hakem Anthony Taylor, Hakan Çalhanoğlu'nun topun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu kenardan izleyen Taylor, penaltı kararını iptal etti.
Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 1-0 kazandı.