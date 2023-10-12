Hırvatistan: 0 - Türkiye: 1 | MAÇ SONUCU

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Opus Arena'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı. Karşılaşmadaki golümüzü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

LETONYA - ERMENİSTAN MAÇINDAN GÜZEL HABER GELDİ

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda rakiplerimizden Letonya, Ermenistan'ı ağırladı.

Skonto Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Letonya 2-0'lık sonuçla kazandı.

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Bu sonuçla birlikte Letonya gruptaki ilk puanlarını alarak 3 puana yükseldi. Ermenistan ise 7 puanla üçüncü sırada kaldı. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, Ermenistan ile arasındaki puan farkını 6 yaptı.

SAMET AKAYDİN İLK RESMİ MİLLİ MAÇINDA

Ay-yıldızlı ekipte, Samet Akaydın ilk resmi milli maçına Hırvatistan karşısında çıktı.

Samet, A Milli formasını yalnızca 19 Kasım 2022'de Gaziantep'te Çekya ile oynanan özel maçta giymişti. Samet'in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazanmıştı.

CENK ÖZKAÇAR YİNE SOL BEKTE

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Valencia'da forma giyen Cenk Özkacar'a sol bekte görev verdi.

Cenk, Eskişehir'de Ermenistan ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada da sol bekte görev almıştı. Cenk Özkacar'ın sol bekte yer aldığı ay-yıldızlı ekipte sağ bekte ise Ferdi Kadıoğlu forma giydi.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDE İZLEDİ

A Milli Takım'ın, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.