YKS sınavı başvurusu son gün ne zaman? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM 2021 sınav takviminde YKS başvuru tarihlerini yayınladı. İşte 2021 YKS sınavı başvurularıyla ilgili detaylar...

ÖSYM YKS SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS),26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacaktır. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 04 Şubat- 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 04 Şubat 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YKS Kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2021-YKS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YKS SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2021-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2021 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2021-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2021-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır.

2021 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen

bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından

kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL,

*TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

*TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve

sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı

bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet

bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde mesai saati bitiminde,

ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme

yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2021

tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde

bulundurmaları gerekmektedir