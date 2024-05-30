Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!

Adana'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 24 Nisan 2024’te kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi (74), evine dönmek için Vedat Korkmaz’ın (52) kullandığı özel halk otobüsüne bindi.

KARTINI GÖSTERMEK İÇİN AYAĞA KALKTI DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI Gözaltına alınan sürücü Vedat Korkmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hatice Sabahi'nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi.

4 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ Kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Sabahi, 4 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Sabahi'nin cenazesi İsmailliye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

TUTUKLANDI 6 YIL HAPSİ İSTENDİ Sabahi’nin ölümünün ardından daha önce serbest bırakılan sürücü Vedat Korkmaz tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Korkmaz, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, soruşturmasını tamamlayıp sürücü Vedat Korkmaz hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan iddianame hazırladı. Savcı, Hatice Sabahi’nin otobüsün ön kapısından düşerek ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü Korkmaz’ın 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.