LPG Otogaza 5 kuruş indirim geldiği açıklandı. Bu kapsamda, otogazda ki indirimin bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, "25/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogazda 5 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.