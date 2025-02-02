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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Nevşehir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 01:48 Güncelleme: 02.02.2025 - 01:48
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        Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü
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        Merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde Yakup Ş, (21) plakası öğrenilemeyen motosikletle seyir halindeyken Çardak yolunda sürücü ve plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Yakup Ş, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Nevşehir
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