Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeni modellerin heyecan uyandırdığı otomobil sektörü, Ekim ayına özel başlattıkları kampanyalar ile aynı heyecanı tüketicilere taşımayı hedefliyor.

Bu markalardan İtalyan Alfa Romeo, Ekim ayı boyunca 2018 model Giulietta’larda nakit + kredi + uzatılmış garanti kampanyası hayata geçiriyor. Kampanyada 2018 model Giulietta 120 HP güç üreten, 1.6 litrelik Multijet II turbo dizel ile 1.4 litrelik 170 HP güç üreten MultiAir2 turbo benzinli motor seçeneklerinde, 15 bin TL değerindeki çift kavramalı otomatik şanzıman hediye ediliyor. Alfa Romeo Giulietta modellerinde ayrıca 75 bin TL için 12 ay vadede yüzde 0.99 faizli eşit ödemeli kredi ve “Uzatılmış Garanti” avantajından yararlanılabiliyor.

FAİZLERİ SIFIRLADI

Ekim ayında çeşitli kampanyalar çıkaran Dacia, bu kapsamda binek ve hafif ticari tüm modellerinde maksimum 30 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri ile sıfır faiz sunuyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 200 bin TL kredi 48 aya kadar yüzde 2.34 sabit faiz oranı bulunuyor. Diğer taraftan Ekim ayında Sandero ve Yeni Duster’a özel bir kampanya da bulunuyor.

Hurda araç teşvikinden yararlanacaklar için kampanya kapsamında devlet desteği ile birlikte Sandero 83 bin 900TL, Yeni Duster ise 79 bin 900TL’den başlayan fiyatlara sahip. Ekim ayında Logan MCV 91 bin 300TL, Dokker 96 bin 400TL, Lodgy ise 127 bin 900TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

İNDİRİM 30 BİN LİRAYI BULUYOR

Tofaş'ın Bursa’daki fabrikasında geliştirilen ve 2015 yılının sonu itibariyle seri üretimine başlanan Fiat Egea, ÖTV matrahında yapılan yeni düzenlemeler, hurda teşviki ve özel kampanyalarla birlikte peşin alımlarda 21 bin TL'ye kadar indirim sunuyor. Kampanya ile tüm Fiat Egea modelleri, 30 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Fiat Egea Sedan ÖTV matrahında gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle birlikte, 79 bin 900 TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Ay boyunca sınırlı sayıda Egea Hatchback’e ÖTV ve hurda indirimiyle birlikte yaklaşık 30 bin TL’ye varan indirim ve 79 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla sahip olunabiliyor.

30 BİN TL'YE 12 AY VADE

Ekim ayında kampanyalı satış yapan bir diğer marka Renault, kampanya kapsamında binek ve hafif ticari tüm modellerinde maksimum 30 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı sunuyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 200 bin TL kredi 48 aya kadar yüzde 2.34 sabit faiz oranı bulunuyor. Ayrıca Ekim ayında Renault Clio HB ve Megane Sedan sahibi olmak isteyenler için bir başka kampanya da yer alıyor.

Ekim ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak Renault müşterileri, kampanya kapsamında devlet desteği ile birlikte Clio HB modeline 79 bin 900TL, Megane Sedan’a ise 91 bin 900TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyor. Ekim ayında Captur 137 bin 400TL, Kadjar 179 bin 750TL, Kangoo 108 bin 300TL, Trafic ise 136 bin 100TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

3 YIL ÜCRETİZ PERİYODİK BAKIM SUNUYOR

Ekim ayında Suzuki'nin SUV modeli Vitara'yı satın alanlar, Hepsiburada’dan tüm kategorilerde geçerli 2 bin TL’lik hediye çeki almaya hak kazanıyor veya 50 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 1.48’den başlayan faiz oranlı krediyi tercih edebiliyor. Ayrıca, Ekim ayında Vitara sahibi olanlara 3 yıl periyodik bakım ücretsiz olarak sunuluyor.

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