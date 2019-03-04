Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD),2019 Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı Şubat sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52,19 azalarak 39 bin 248 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı iki aylık dönemde 82 bin 85 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 51,71 oranında azalarak 30 bin 184 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 62 bin 512 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 53,69 azalarak 9 bin 64 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 19 bin 573 adet satış gerçekleşmişti.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI 2019 ŞUBAT AYINDA YÜZDE 47 AZALDI



2019 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 24 bin 875 adet oldu. 47 bin 9 adet olan 2018 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 47,08 oranında azaldı. 2019 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,51 azaldı ve 19 bin 205 adet oldu. Geçen sene 35 bin 901 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Şubat ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Şubat ayına göre yüzde 48,96 azaldı ve 5 bin 670 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 11 bin 108 adet satış yaşanmıştı.



2019 yılı Şubat ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 52,2, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 51,3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 59,7 azalış izlendi. 2019 yılı Şubat sonunda 15 adet elektrikli ve 659 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.



2019 yılı Şubat ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 34,31 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 10.356 adet ile sahip oldu.

OTOMATİK ŞANZIMANLI OTOMOBİLLERİN PAYI GERİLEDİ



2019 yılı Şubat ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 53,42’ye, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,86’ya geriledi. 2019 yılı Şubat sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 82,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 58,5 pay alan C (17 bin 672 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49,9 pay, 15 bin 60 adet) oldu.



2019 yılı Şubat sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 70,09 pay ile van (6 bin 353 adet),ardından yüzde 12,43 pay ile kamyonet (bin 127 adet),yüzde 8,75 pay ile minibüs (793 adet) ve yüzde 8,73 pay ile pick-up (791 adet) yer aldı.



