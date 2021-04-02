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Otomotiv pazarı 10 yılın rekorunu kırdı

Türkiye otomotiv pazarı, Mart ayında son 10 yılın rekorunu kırdı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamada, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Mart ayında yüzde 92.8, otomobil pazarı yüzde 91.4 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 98.3 oranında arttı. Buna göre, Mart ayında toplam pazar 96 bin 428 adet seviyesinde gerçekleşirken, 76 bin 357 adet otomobil satıldı. Hafif ticari araç satışları da Mart'ta 20 bin 71 adet seviyesinde gerçekleşti. Verilen bilgiye göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 42.8 artış kaydetti

Otomotiv pazarı 10 yılın rekorunu kırdı - haberler
Otomotivde Mart rekoru!
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Türkiye otomotiv pazarı Ocak-Mart döneminde yüzde 59.7 oranında büyüdü ve 198 bin 660 adet seviyesine yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde otomobil satışlarında yüzde 57 artış yaşandı ve 156 bin 464 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde hafif ticari araç satışları da yüzde 70.3 oranında artarak 42 bin 196 adet seviyesinde yükseldi. ODD'nin açıkladığı rakamlara göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Mart ayında yüzde 92.8, otomobil pazarı yüzde 91.4 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 98.3 oranında arttı.

Buna göre, Mart ayında toplam pazar 96 bin 428 adet seviyesinde gerçekleşirken, yılın üçüncü ayında 76 bin 357 adet otomobil satıldı. Hafif ticari araç satışları da 20 bin 71 adet seviyesinde gerçekleşti.

ODD'den yapılan açıklamada, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 42.8 arttı. Otomobil pazarı da 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 49.6 artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 21.8 arttı.

Böylece, 2021 Mart'ın kayıtlara geçen toplam pazar büyüklüğü, son 10 yılın en yüksek seviyesini gördü. Verilen bilgiye göre, Mart ayında son 10 yılın rekorunun kırılmasında pandemi döneminde bireysel araç sahipliğinin artması ve markaların kampanyaları etkili oldu.

2021 sonu tahminini de paylaşan ODD, yıl sonunda geçen yıl ile benzer bir pazar büyüklüğü öngörüyor. 2020'de Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 772 bin 788 adet seviyesinde gerçekleşmişti.

'ÖTV'DE YENİ SİSTEM GEREKLİ'

Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde değişiklik beklediklerini kaydeden ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "ÖTV artışlarının geceden sabah değil, biraz zaman verilerek yapılmasını doğru buluyoruz. En azından bizlere bir ay önceden haber verilirse stoklarımızı ona göre düzenleriz. Yükselen kurlar neticesinde ÖTV matrahlarının da güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan, ÖTV sadece matrah olarak değil, yeni nesil otomobilleri kapsayacak yepyeni bir sistem şeklinde ele alınmalı. 1992'den beri aynı ÖTV sistemini kullanıyoruz, bunu yeni gerçeklere uygun hale getirmemiz gerekli" dedi.

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