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Otomotiv pazarı ilk 2 ayda yüzde 37.4 büyüdü

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 37.4 oranında arttı. Yılın ilk ayında pazar büyüklüğü 102 bin 232 adet olarak kayıtlara geçti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Şubat ayında ise yüzde 24.2, otomobil pazarı yüzde 18.6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 46.4 oranında arttı

Otomotiv pazarı ilk 2 ayda yüzde 37 büyüdü
HABERTURK.COM

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD),2021'in ilk 2 ayında gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.4 artarak 102 bin 232 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 34.1 oranında artarak 80 bin 107 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 51 artarak 22 bin 125 adede ulaştı.

2021 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 24.2 artarak 58 bin 504 adet oldu.

Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.6 artarak 44 bin 749 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 46.4 artarak 13 bin 755 adet oldu.

Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27.9 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 31.2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı da, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 18.2 arttı.

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