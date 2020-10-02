Otomotiv pazarı yüzde 116 büyüdü

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 75.5 oranında arttı ve 493 bin 621 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamada, toplam pazar Eylül ayında da yüzde 115.8 oranında yükselerek 90 bin 619 adedi buldu.

Otomobil satışları, 2020 yılı dokuz aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 70 oranında artarak

388 bin 690 adet olurken, Eylül ayında da otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101.9 artarak 71 bin 296 adet oldu.

Yılın ilk 9 ayında hafif ticari araç pazarında da yüzde 99.2 artış gerçekleşti. Bu dönemde toplamda 104 bin 931 adet hafif ticari araç satıldı. Eylül ayında ise hafif ticari araç satışları yüzde 189.1 oranında arttı ve 19 bin 323 adede yükseldi.

ODD'den yapılan açıklamada, otomobil ve hafif ticari araç pazarının, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 52 oranında arttığı kaydedildi. Açıklamada, otomobil pazarının 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 62.5 artış gösterdiği, hafif ticari araç pazarının da 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 22.8 arttığı belirtildi.

ODD, yıl sonu pazar beklentisini ise 700-750 bin adet aralığında açıkladı.

2021 BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Sektörde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, ÖTV değişikliği öncesinde 2021'de 1 milyon adetlik pazar büyüklüğünün yakalanabileceğini umduklarını, fakat yapılan değişiklik ile bu beklentiyi düşürdüklerini bildirdi.

Bilaloğlu, 2021 için beklentilerinin 2020'ye paralel büyüklükte bir pazar olduğunu açıkladı.

ÖTV'de yapılan değişikliğin markalardan çok tüketiciye yansıdığının altını çizen Bilaloğlu, "Vergi artışlarının bugünden yarına yapılmasını doğru bulmuyorum. Tüketici, yapılan vergi değişikliği ile ertesi sabah almak istediği otomobilin fiyatında sürpriz artış ile karşılaşıyor. Markalarda, siparişlerini eski ÖTV'ye göre verdikleri için, planlamalarda sıkıntılar oluşabiliyor. Bu gibi değişikliklerin hem tüketici hem de markaların plan yapması adına önceden zaman verilerek yapılmasını talep ediyorum" dedi.

Bilaloğlu, önceki gün yaptığı açıklamada da ÖTV'de yeni bir sistem talebinde bulunarak, "ÖTV sisteminin yapısı yaklaşık 30-35 yıldır değişmedi ama sektör çok değişti. Gerek araçların motorları gerekse motor teknolojileri değişti. Artık hibrit, gazlı, elektrikli otomobiller var. Bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye’nin daha çağdaş bir vergi sistemine geçme vakti geldi de geçti bile" ifadesini kullanmıştı.