Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan bültende ağır ticari araç dahil toplam otomotiv pazarının Ocak-Haziran döneminde yüzde 11 azalarak 366,487 adete indiği, otomobil pazarının yüzde 10 daralarak 275 bin 870 adete düştüğüne dikkat çekildi.
Otomotiv iç pazarı sadece Haziran ayına bakıldığında, seçimlerle birlikte tüketicinin beklemeye geçmesi, Ramazan etkisi, fiyatlardaki artış ve faizlerdeki yükselişin etkisiyle geçen yıla göre yüzde 39 gibi keskin bir oranda daraldı.
HAZİRAN'DA ÇOK SERT DÜŞÜŞ
Otomotiv ana sanayindeki yavaşlamanın Haziran ayıyla birlikte belirginleştiğine dikkat çekilen bültende, "Kurdaki artış, ihracat pazarlarında ihraç edilen araç segmentlerinde gözlenen yavaşlama sinyalleri ve iç pazardaki daralma sonucunda Haziran ayı gerilemenin en üst seviyede yaşandığı aylardan biri oldu" denildi.
OSD Başkanı Haydar Yenigün, iç pazardaki daralmanın önüne geçilmesi için vergilendirme sistemi ve kredi faizlerinin düşürülmesi gerektiğini ifade ederek şunları dedi:
"Devlet vergi toplarken, 'birim araç başına' değil 'büyüyen piyasadan toplanacak vergi' olarak düşünmelidir. Araç fiyatları yükseldi, kredi faizleri ise çok arttı. Bu noktada ticari araçların kiralanmasının önündeki engeller hızla kaldırılmalı ve devlet ihalelerinde öncelik Türkiye'de üretilen yerli araçlar ekseninde olmalıdır. Konut edinme konusunda mümkün kılınan düşük faizli kredi otomotiv için de mutlaka uygulanmalıdır."
İHRACAT TİCARİDE İYİ OTOMOBİLDE KÖTÜ
İhracat Ocak-Haziran döneminde ticari araç ihracatı yüzde 8 artarken, otomobil ihracatı yüzde 9 geriledi. Bültene göre ihracat euro/dolar paritesi kaynaklı olarak dolar bazında yüzde 15 artışla 16.8 milyar dolara ulaştı. Otomobil ihracatı dolar bazında yüzde 7 artışla 6.6 milyar dolar olurken, euro bazında yüzde 4 azalarak 5.4 milyar euro oldu.
OSD verilerine göre, toplam üretim 2017 yılı Haziran ayına göre karşılaştırıldığında yüzde 7 azalarak 131,194 adet olarak gerçekleşti. Haziran ayında toplam ihracat yüzde 5 azalarak 109,695 adet olarak gerçekleşti.
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