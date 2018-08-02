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Otomotiv pazarında sert düşüş

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında Haziran ayında hız kazanan daralma Temmuz ayında da devam etti. Pazar Temmuz'da geçen yıla yüzde 35.9 daralarak 52,734 adet oldu.

02.08.2018 - 11:42 | Güncelleme:

Yılın ilk çeyreğinde geçen yıla paralel bir seyir izleyen yurtiçi pazar Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında finansman koşullarının sıkılaşması ve kura paralel artan fiyatlar nedeniyle giderek artan hızda daraldı. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20.5 daralan iç pazarın büyüklüğü 10 yıllık ortalamaların da altına geriledi.

Pazardaki daralma bir önceki ay yüzde 39 ile bu yılki en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil pazarı Temmuz'da yüzde 32.6 daralarak 42,024 adete; hafif ticari araç pazarı yüzde 46.2 daralarak 10,710'a indi.

Başlıca otomobil üretici ve distribütörlerin yeni güncellenen yıl sonu tahminleri geçen yılki 956,000 adetlik pazara kıyasla yüzde 12 ile 15 arasında daralmaya işaret ediyor.

VERGİ DÜŞÜKSE SATIŞ YÜKSEK

2018 yılı Temmuz ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,81’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 54,7 pay alan C (173 bin 936 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50,8 pay, 161 bin 389 adet) oldu.

2018 yılı Temmuz ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 69,06 pay ile Van (60 bin 903 adet), ardından yüzde 12.41 pay ile Kamyonet (10 bin 941 adet), yüzde 10,14 pay ile Pick-up (8 bin 940 adet) ve yüzde 8,40 pay ile Minibüs (7 bin 404 adet) yer aldı.

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