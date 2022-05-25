Otomotivde teker dönüyor mu?

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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal oluyor. Atılal, otomotiv sektörünü ve ekonomik gelişmelerin sektöre şimdiye kadarki etkilerini değerlendirerek otomotiv için önemli bilanço kalemlerini ve rasyoları tek tek ele alıyor. Sektörün başta satışları, kârı ve borçları ile bu borçların özsermayeye oranının değerlendirildiği programda hem ihracat hem iç piyasa ayağı olan otomotivin her iki alanda sergilediği performans ve önümüzdeki dönem beklenen gelişmeler ele alınıyor.

KÂR RAKAMLARI BUNDAN SONRA SÜRECEK Mİ?

2022 ilk çeyrek bilançolarından yola çıkılarak yapılan değerlendirmelerde sektörün kâr ve zarar rakamlarında ana etmenlerinin neler olduğu ve bu faktörlerin yılın geri kalanında nasıl hareket edeceğine dair görüşler paylaşılıyor.

HANGİ RASYO OTOMOTİVDE NEYİ ANLATIYOR?

Borsa şirketlerinin her sektörünün kendine has radyolarının ortaya konulduğu programda Atılal, otomotiv sektöründe yıllık satışlardaki büyüme, FAVÖK büyümesi, net kâr büyümesinin yanı sıra firma değerinin defter değeri, FAVÖK ve net satışlarına oranı ve fiyat/kazanç oranı ile piyasa değeri/defter değeri oranlarının ne anlama geldiğini ve bu rasyoların otomotivde nasıl yorumlanması gerektiğini ortaya koyuyor. Atılal ayrıca, yatırımcıların otomotiv hissesi seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusundaki görüşlerini de dile getiriyor.