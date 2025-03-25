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        Haberler Ekonomi Otomobil OtoSpor yeni bölümüyle ekrana geldi - Otomobil Haberleri

        OtoSpor yeni bölümüyle ekrana geldi

        Otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Doğan Trend Grubu Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya konuk oldu. OtoSpor, her hafta Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 17:54 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:55
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        OtoSpor yeni bölümüyle ekrana geldi
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        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde MG, Suzuki ve Maxus gibi markaları Türkiye'de temsil eden Doğan Trend Grubu'nun Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya Yiğitcan Yıldız'ın konuğu oldu.

        OtoSpor'un ikinci bölümünde ise, Motorsport Network Turkiye Direktörü Cihangir Perperik ve HT Spor'dan Gizem Direk Formula 1 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya GP'deki gelişmeleri değerlendirdi.

        Programın test köşesinde ise Fransız otomobil üreticisi Peugeot'nun elektrikli SUV modeli 5008 ile igili izlenimler aktarıldı.

        OtoSpor, her hafta Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motorsporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor.

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        #htspor
        #otospor
        #yiğitcanyıldız
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