OtoSpor yeni bölümüyle ekrana geldi

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

Programın bu haftaki bölümünde MG, Suzuki ve Maxus gibi markaları Türkiye'de temsil eden Doğan Trend Grubu'nun Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya Yiğitcan Yıldız'ın konuğu oldu.

OtoSpor'un ikinci bölümünde ise, Motorsport Network Turkiye Direktörü Cihangir Perperik ve HT Spor'dan Gizem Direk Formula 1 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya GP'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Programın test köşesinde ise Fransız otomobil üreticisi Peugeot'nun elektrikli SUV modeli 5008 ile igili izlenimler aktarıldı.

OtoSpor, her hafta Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motorsporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor.