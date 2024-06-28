OtoTekno 9'uncu bölümüyle ekrana geldi

Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, dokuzuncu bölümü ile ekrana geldi.

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Türkiye'den dünyaya ihraç edilen elektrikli ticari araç Ford E-Transit'i ile İsveçli motosiklet üreticisi Husqvarna'nın arazi kabiliyeti ile dikkat çeken modeli Norden 901'i tüm yönleri ile inceledi.

OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, oyun dünyasının yeni teknolojilerini barındıran, aynı zamanda Windows işletim sistemine de sahip olan el konsolu Leneovo Legion GO yer aldı.