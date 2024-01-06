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        Haberler Gündem Ankara Otoyolda TIR'ın parçalanmış lastiğine çarpan otomobil alev alev yandı - Güncel haberler

        Otoyolda TIR'ın parçalanmış lastiğine çarpan otomobil alev alev yandı

        Ankara'nın Evren ilçesinde, otoyolda TIR'ın parçalanmış lastiğine çarpan otomobil, alev alev yandı. Olayda kimse yaralanmazken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 03:25 Güncelleme: 06.01.2024 - 03:25
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        TIR'ın parçalanmış lastiğine çarparak yandı
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        Olay, akşam saatlerinde Ankara- Niğde Otoyolu, Solakuşağı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

        Seyir halinde olan İ.G.G. yönetimindeki otomobil, TIR'ın parçalanmış lastiğine çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motorundan alevler yükselmeye başlarken, sürücü İ.G.G., aracı durdurup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Alevler kısa sürede otomobili sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Sürücünün yaralanmadığı olay sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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