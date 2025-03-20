ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'teki 'kola düğmesi' geri döndü: "Herkes nükleer silah olduğunu düşünüyor"

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta 4 yıl aranın ardından geri döndüğü Oval Ofis'e 'diyet kırmızı kola düğmesini' de getirdi.

Trump, Fox News'den Laura Ingraham'a verdiği röportajda masasındaki kırmızı düğme hakkında konuştu.

Röportajda, "Herkes bunun nükleer olduğunu, nükleer silah olduğunu düşünüyor... Buna basarsam dünyanın sonu geleceğini söylüyorlar" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından da düğmeye bastı.

BAŞKANLIĞININ İLK DÖNEMİNDE DE VARDI

Diyet Kola düğmesi, Trump'ın Beyaz Saray'a geri döndükten sonra yaptığı ilk şeylerden biri oldu.

Trump, 2017'de ilk başkanlık döneminde verdiği bir röportajda da bu düğmeye ilişkin konuşmuştu. O röportajda da bu düğmenin nükleer düğme olup olmadığı sorulduğunda, şakayla karışık "Hayır, hayır, herkes öyle olduğunu düşünüyor. O düğmeye bastığımda herkes biraz gerginleşiyor." diye yanıtlamıştı.

Birkaç dakika sonra ise bir görevli, elinde gümüş tepsi üzerinde diyet kolayla Oval Ofis'e gelmişti.