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        Haberler Gündem Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu

        Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu

        Yerel seçimler çerçevesinde seçmenler İstanbul'da saat 08.00 itibariyle sandık başına gitmeye başladı. 4 oy pusulası olması nedeniyle seçmenlerin oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 09:39 Güncelleme: 31.03.2024 - 09:39
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        4 oy pusulası yoğunluğa neden oldu
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        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul’da saat 08.00 itibariyle oy kullanımı başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde sandık başında gitti.

        Seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığına, il genel meclisi üyeliklerine, belediye başkanlığına, belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulalarına mühür basıyor.

        Seçimde 4 pusula olması nedeniyle oy kullanılan sınıfların kapılarında uzun sıralar oluştu. İçerideki işlemin uzun sürdüğü, seçmenlerin uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü.

        Uzun oy pusulalarını katlayıp zarfa yerleştirmek de bekleme süresini uzatıyor.

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