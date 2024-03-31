Oy pusulasının 4 tane olması İstanbul'da yoğunluğa neden oldu Yerel seçimler çerçevesinde seçmenler İstanbul'da saat 08.00 itibariyle sandık başına gitmeye başladı. 4 oy pusulası olması nedeniyle seçmenlerin oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre bekledikleri ve bunun da yoğunluğa neden olduğu görüldü.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 31.03.2024 - 09:39 Güncelleme: 31.03.2024 - 09:39 facebook

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