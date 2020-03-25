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Koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv sektöründe üretime ara veren markalar kervanına Oyak Renault da eklendi. Şirketten yapılan açıklamada, Bursa'daki fabrikadaki üretime 26 Mart 2020 tarihi itibariyle kademeli olarak geçici bir süre ara verileceği kaydedildi.

Söz konusu süre ile ilgili olarak da, "Üretime yeniden başlama tarihinin ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere göre Oyak Renault ve Groupe Renault kararları doğrultusunda paylaşılacaktır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Oyak Renault Otomobil Fabrikaları olarak, tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri uzun bir süredir yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbir ve uygulamaları bugüne kadar devreye aldık, almaya da devam ediyoruz. Global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları da dikkate alarak Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’ndaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 26 Mart 2020 tarihi itibariyle kademeli olarak geçici bir süre ara veriyoruz" denildi.

Oyak Renault, üretimde aldığı aksiyonun yanı sıra, çalışanlarını evlerinde kalma uyarısında bulundu.

Yerli otomotiv sanayisinde daha öncede Ford Otosan, Honda, Toyota, Türk Traktör, Otokar ve Mercedes-Benz Türk üretime ara vermişti.

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