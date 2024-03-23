OYDER'de üst düzey görev değişimi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nde (OYDER) görev değişikliği yapıldı. 2020 yılından bu yana dernekte Genel Sekreter olarak görev yapan Çınar Noyan, 15 Mart 2024 tarihinden itibaren görevini Nebi Erbaş’a devretti.

Çınar Noyan’a ortaya koyduğu çalışmalardan dolayı teşekkür eden OYDER Başkanı Dr. K. Altuğ Erciş, yeni Genel Sekreter Nebi Erbaş’a başarılar diledi.

Orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan OYDER’in yeni Genel Sekreteri Nebi Erbaş, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.