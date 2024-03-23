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        Haberler Ekonomi Otomobil OYDER'de üst düzey görev değişimi - Otomobil Haberleri

        OYDER'de üst düzey görev değişimi

        Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nde (OYDER), üst düzey bir görev değişikliği yaşandı. Derneğin 4 yıldır Genel Sekreterlik görevini yürüten Çınar Noyan, görevini Nebi Erbaş'a devretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 10:21 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:21
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        OYDER'de üst düzey görev değişimi
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        Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nde (OYDER) görev değişikliği yapıldı. 2020 yılından bu yana dernekte Genel Sekreter olarak görev yapan Çınar Noyan, 15 Mart 2024 tarihinden itibaren görevini Nebi Erbaş’a devretti.

        Çınar Noyan’a ortaya koyduğu çalışmalardan dolayı teşekkür eden OYDER Başkanı Dr. K. Altuğ Erciş, yeni Genel Sekreter Nebi Erbaş’a başarılar diledi.

        Orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan OYDER’in yeni Genel Sekreteri Nebi Erbaş, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

        1995 yılında otomotiv sektöründeki kariyerine Renault-Mais Pazarlama Bölümü’nde başlayan Erbaş, Ticari Teknikler ve Reklam Departmanlarında görev alarak, Yetkili Satıcıları ilgilendiren birçok uygulamanın gerçekleştirilmesi adına çalışmalar yaptı.

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        14 yıllık Renault-Mais kariyerinden sonra, 2008’de Citroen-Baylas şirketinde 10 yıl boyunca Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi.

        Bireysel koçluk ve yönetim danışmanlığı çalışmalarını sürdüren Erbaş, çok iyi derecede Fransızca ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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