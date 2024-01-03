Oyuncak bebeklerin yeni görünümü: neden makyajlarını siliyor?
Oyuncak bebekler, çocukların hayal gücünü zenginleştirmek amacıyla geliştirilmiş eğlenceli ve öğretici araçlardır. Peki bu bebeklerin neden makyajlı olduğunu hiç düşündünüz mü ya da bu makyajı silip bebekleri revize eden insanlar olduğunu biliyor muydunuz? İşte, oyuncak bebeklere ve makyajlarının neden silindiğine dair detaylar...
Oyuncak bebekler çoğunlukla çocukların oynadığı bir tür oyuncaktır. Bu bebeklerin birçok çeşidi vardır ve günümüzde en çok makyajlı versiyonları mevcuttur. Peki bu bebeklerin görüntüsünü değiştirmek isteyen insanlardan olan sanatçı Sonia Singh neden bu yola başvurdu? İşte sizin için, oyuncak bebeklere neden makyaj yapıldığı ve Singh'ın neden bu makyajı sildiğine dair bilgiler...
OYUNCAK BEBEKLERİN TARİHİ
İlk oyuncak bebeklerin Eski Mısır, Antik Roma ve Yunan dönemlerine kadar uzandığı biliniyor. Ancak, gerçekçi ve modern oyuncak bebekler, 19. yüzyılın ortalarında, endüstriyel devrimle birlikte seri üretim tekniklerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıktı.
OYUNCAK BEBEKLERE NEDEN MAKYAJ YAPILIR?
Oyuncak bebeklere makyaj yapma geleneği, oyuncakların daha gerçekçi ve estetik açıdan çekici görünmesi amacını taşır. Ayrıca makyaj, oyuncak bebeklerin yüz ifadelerini vurgulayarak ve detaylandırarak onlara insan benzeri bir hava katmayı amaçlar.
Bu durum, çocukların duygusal bağ kurmalarını, empati geliştirmelerini ve hayal dünyalarını zenginleştirmelerini sağlamak için kullanılır. Bununla beraber, makyajla süslenmiş oyuncak bebekler, çocukların güzellik kavramını keşfetmelerine ve sosyal normları anlamalarına da katkıda bulunabilir.
BARBIE VE BRATZ BEBEKLERİNİN TARİHÇESİ
İlk Barbie bebek, Mattel oyuncak şirketi tarafından 9 Mart 1959'da New York'taki Amerikan Uluslararası Oyuncak Fuarı'nda insanlara sunuldu.
Bratz bebek ise 2001 yılında eski bir Mattel çalışanı olan Carter Bryant tarafından yaratıldı. Bryant, Barbie'nin giyim tasarımcısıydı ve Mattel için çalışırken Bratz Dolls konseptini ortaya çıkardı. Orta Doğulu veya Latin kız çocuklarını da kapsayan bir oyuncak bebek istedikleri için ürettiler.
OYUNCAK BEBEKLERİ BAŞTAN YARATIYOR
Sanatçı Sonia Singh, oyuncak bebeklerin makyajlarını silerek onlara yeni bir görünüm kazandırıyor. İkinci el mağazalarından aldığı bebekler üzerinde revizyon yapıyor.
YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER
Singh, Bratz ve Barbie bebeklerinin makyajlarını kaldırarak dudak ve göz boyutlarını küçültüyor. Daha sonra bebeklere yeni kıyafetler tasarlayarak görünümlerini değiştiriyor.
NEDEN DEĞİŞİKLİK YAPIYOR?
Oyuncak bebeklerin aşırı uydurma görünümlerinden rahatsız olduğu için genç kızların yaşlarına daha uygun hale getiriyor. Bu şekilde oyuncak bebeklerin daha doğal göründüğünü düşünüyor. Yani amacı, çocuklara gösterişten uzak oyuncak bebekler sunmaktır.
Kaynak: Britannica, Time, Per Spex
Fotoğraf kaynakları: Instagram