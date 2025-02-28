Özcan Deniz: Gayet iyiyim

Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Zor günler geçiren Deniz, sette kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından taburcu edilen şarkıcı, doktorlar iki hafta içinde kalp damarlarına stent takılabileceğini söylemişti.

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan Deniz; "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.