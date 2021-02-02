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Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davası başladı

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayet davasının ilk duruşması görüldü. Aktan, adliye çıkışında, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Sabırsızlıkla süreci bekliyorum" dedi

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davası başladı! Feyza Aktan'ın ilk sözleri - Magazin haberleri
DHA

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in açtığı velayetin değiştirilmesi davası için bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davalı Feyza Aktan avukatlarıyla geldi. Davacı Özcan Deniz ise duruşmaya gelmedi. Gizlilik kararı olan duruşmaya, basın mensupları alınmadı. Yaklaşık yarım saat süren duruşma delillerin toplanması için ertelendi.

FEYZA AKTAN: SÜRECİ BEKLİYORUM SABIRSIZLIKLA

Feyza Aktan duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aktan, "Zaten dava devam ettiği için söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapamayacağım. Süreci bekliyorum sabırsızlıkla" dedi.

Velayet davası için geldiğini doğrulayan Aktan, "Özcan Bey çocuğu sizden geri mi almak istiyor?" sorusuna da "Evet" diye yanıt verdi. Aktan'ın avukatı duruşmada gizlilik kararı olduğunu, yargı sistemi çocuk için en doğru kararı vereceğini ve yargıya güvendiklerini belirtti.

Feyza Aktan, "Çocuğunuzun sizde mi kalmasını istiyorsunuz?" sorusuna ise "Tabii ki onun için buradayım" diye cevapladı. Aktan, Özcan Deniz hakkındaki şiddet iddiasına ilişkin soruları ise yanıtlamadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Feyza Aktan'ın, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Aktan, 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Deniz ile ağabeyi hakkında korunma talep etti ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırdırmıştı.

Deniz'in eski eşine şiddet uyguladığı ve "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" şeklinde tehdit ettiği de ileri sürüldü.

Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'Çamur at, izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum." dedi.

Aktan'a şiddet uygulamadığını ve eski eşini maddi manevi mağdur etmediğini dile getiren ünlü oyuncu, "Yeni bir projemin arifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu. Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adında susuyorum. Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim ve elimden alınmaya çalışılsa da oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşaa etmek, ona maddi manevi iyi bir miras bırakmaya çalışmakla meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak. Ben ancak bir insan ve baba olarak kendimin ve çocuğumun zarar görme ihtimalinin doğması halinde, gerekli önlemleri almak için yasal yollara başvurup, haklarımı resmi mercilerde aramayı doğru buluyorum. Oğlumun geleceğinin gasbedilmesine de asla müsaade etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"TEK DERDİM EVLADIM"

Özcan Deniz'in bu sözlerinin ardından Feyza Aktan da açıklama yaptı. Aktan, "Bugüne kadar hem yazılı hem de görsel medyada herhangi bir açıklamada bulunmadım. Elimden geldiği kadar da kaçtım hep böyle şeylerden. Ancak içinde bulunduğum durum, artık bana bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettirdi. Öncelikle karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bundan sebeptir ki, her anne gibi evladımın benden alınmaması için vermiş olduğum bir hukuk mücadelesinin içerisindeyim. Lanse edildiği gibi kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu saatten sonra da asla olamaz. Bu zamana sessiz kalmamamın nedeni evladımdı, bu saatten sonra sessizliğimi bozmamın nedeni de yine evladım. Tek derdim evladımın velayetinin benden alınmamasıdır. Bunun dışında bir amacım yoktur" diye konuştu.

Deniz, eski eşinin bu açıklamasından sonra oğlu Kuzey ile fotoğrafını paylaştı ve "Gerisi boş" dedi.

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