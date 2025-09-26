Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Politika Özel, 93. Dil Bayramı Kutlamaları'nda konuştu | Son dakika haberleri

        Özel, 93. Dil Bayramı Kutlamaları'nda konuştu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülkenin emekçilerinin, emeklilerinin, gençlerinin, çiftçilerinin, esnaflarının yani bu ülkenin gerçek sahiplerinin iktidarı kuruluş aşamasındadır. Yaşanan sıkıntıların hepsi doğum sancısıdır." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 23:02 Güncelleme: 26.09.2025 - 23:02
        Özel, 93. Dil Bayramı Kutlamaları'nda konuştu
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesi ve Dil Derneği tarafından Yaşar Kemal'e adanan ve "Dil, Yazın, Sanat, Basın: Yer Demir Gök Bakır" temasıyla düzenlenen 93. Dil Bayramı Kutlamaları Ödül Töreni'ne katıldı.

        Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki törende konuşan Özel, iktidarın değişimi için gün saydıkları bir süreçte olduklarını söyledi.

        Türk Dil Kurumunun gerçek yapısının bugünkü Dil Derneği olduğunu düşündüklerini belirten Özel, Atatürk'ün vasiyetinde anılan yapının da burası olduğunu ifade etti.

        “SALDIRDIKLARI NE EKREM İMAMOĞLU NE MANSUR YAVAŞ”

        Özgür Özel, "Haddizatında saldırdıkları ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş'tır. İstanbul'un iradesine saldırıyorlar, Ankara'nın iradesine saldırıyorlar. Türkiye'yi gelecekte yönetecek partiye, geleceğin iktidar partisine darbe yapmaya çalışıyorlar. Kendileri karşısında hangi yapı, kim direniyorsa onlara saldırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

        "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" diyenlerin birbirlerine cesaret verdiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

        "Buradan rahatsız olanlar cesaret bulmaya, güç almaya, icazet almaya Amerika'ya gidiyorlar. Oralarda duydukları övgüyle, verdikleri tavizleri birbirine denkleştiriyorlar. Memleketin menfaatlerini, yeraltı zenginliklerini, madenlerini satıyorlar. Satın alınacak birtakım talepleri öne çekiyorlar. Oradan doğal gaz, uçak alıyorlar, maden veriyorlar, taviz veriyorlar. Karşılığında övgü duyuyorlar."

        Sözlerine değer veren herkese seslendiklerini belirten Özel, "Biz birincisi haklıyız, ikincisi güçlüyüz, üçüncüsü kalabalık olan, çok olan biziz. Korkanlar, kaybedenler, geriye gün sayanlar ve iktidardan gidecek olanlar onlar. Gelecek olanlar, bu ülkenin emekçilerinin, emeklilerinin, gençlerinin, çiftçilerinin, esnaflarının yani bu ülkenin gerçek sahiplerinin iktidarı kuruluş aşamasındadır. Yaşanan sıkıntıların hepsi doğum sancısıdır." ifadelerini kullandı.

        Özel, gerekirse ölümü göze alarak bu ülkeyi bir daha kurtaracaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İşine geldi mi bize 'Amerikancı, mandacı' deyip sonra Trump'tan 'aferin' almaya koşanların ya da bir dönem 'Komünistler Moskova'ya' deyip şimdi 'Milliyetçiler, Cumhur İttifakı hadi hep beraber Moskova'ya, Pekin'e' diyenlerin, bir tanesi Washington'da icazet almaya giderken öbür taraftan 'TRÇ' ittifakı diye bir tarif yapanların aslında birbirleriyle çelişkileri de birbirlerine güvenlerinin, inançlarının kalmadığı da o iktidarın bundan sonra ömrünün olmadığı da apaçık ortada."

        Konuşmasının ardından Özel, Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Onur Ödülü alan Ayşe Baban Gökçeli, Arzu Çerkezoğlu, Kadem Özbay ve Çiğdem Ülker'e ödüllerini takdim etti.

        Törene katılamayan ve ödül almaya hak kazanan Dilek İmamoğlu'na ödülünün daha sonra ulaştırılacağı belirtildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
