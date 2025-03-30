Özel'den Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları ziyaretinden önce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cezaevinde bayram ziyareti gerçekleştireceğini dile getiren Özel, milletvekillerinin de İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan ya da tutuklananlara erişmeye çalıştığını ifade etti.

Burada 4 farklı cezaevinde bulunan tutuklularla görüşeceğini kaydeden Özel, "Ayrıca Ekrem Başkanımızla, belediye başkanlarımızla ve içeride hepimiz yerine Gezi davasından yatan arkadaşlarımızla, son dönem tutuklanan bürokrat arkadaşlarımızla bayramlaşacağım. Yaklaşık 30 kişiye yakın bir bayramlaşma listemiz var." diye konuştu.

Fotoğraf: İHA

Özel, Ankara'da bayramlaşma programından çekildiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişin kırgınlıklarını, küskünlüklerini bir tarafta bırakıp birinci parti olmanın sorumluluğuyla Sayın Erdoğan'dan başlayarak tüm liderlerle bayramlaşıyorduk. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi tüm partilerle bayramlaşan tek partiydi. Ama bu bayram bayramı bayram olmaktan çıkardılar. Şöyle bir atmosfer yaratmak da istemiyoruz. Yani bir tarafta bayramlaşma, bir tarafta bu yaşananlar... O yüzden bu bayram bütün bayramlaşmalardan çekildik, milletimizle ve cezaevlerindeki mağdur öğrenci arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz."

Ceza infaz kurumunda tutulan gençlerin hiçbirinin suçu ve günahı olmadığını savunan Özel, bir kişinin cezaevine girip girmeyeceğine bağımsız hakimlerin sorular sorarak, son olarak somut deliller ve vicdani kanaatleriyle karar vereceğini belirtti.

Özel, "Yapılan bu toplu tutuklamalara karşı verilecek en doğru karar, tutukluluğa itirazların kabulü, tutuksuz yargılanmadır. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefetin cezasının en ağırı verilse, bir gün yatarı yok. O zaman burada bir gün yatırdığında sen adaleti ayaklar altına alıyorsun. Temel prensip, 'Bir masum içeride boşuna yatacağına 99 suçlu dışarıda gezsin.' prensibidir. Bunlar bunu tersine işletiyorlar. Şu kadarcık bir şüpheden, suçlanan, zanlı yararlanır. Ama sen bunun tam tersini yapıp hepsini içeri koyuyorsun." ifadelerini kullandı.

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"O SANDIKTAN KAÇAMAYACAKLAR"

CHP Genel Başkanı Özel, CHP'nin geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"AK Partililere, MHP'ye oy verene, üye olana, destek olana hiçbir şey yok, bir hatadır yaptınız. Anket için telefonlar geldiğinde 'Kararsızım.' falan demeyin kardeşim. 'Gönderiyoruz bu iktidarı.' deyin, görsün millet. Cumhuriyet Halk Partisinin gümbür gümbür geldiğini dünya da görüyor, Avrupa da görüyor, bunlar da hissetsin. Kötü muamele yapanlar CHP'nin geldiğini görünce duracaklar. Bu iktidarı değiştirme iradesi bugünden itibaren Türkiye'nin önünü açacak bir şeydir. Yaklaşmakta olan seçimin sonucu kaçamayacakları bir noktaya gelecek. O sandıktan kaçamayacaklar. " değerlendirmesini yaptı.