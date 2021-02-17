AA

Buna göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı 20 bin 52 metrekare taşınmazın, yapılan ihalede 4 milyon 300 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Asvi İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılmasına onay verildi.

İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Doğancılı Mahallesi'nde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 4 bin 473 metrekare taşınmazın, yapılan ihale sonucu 5 milyon 60 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Er Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılması kararlaştırıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'ndeki 19 bin 950 metrekare taşınmazın, yapılan ihalede 6 milyon 540 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Gülmar Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd. Şti'ye satılması uygun bulundu.

Susuz Mahallesi'ndeki 3 bin 782 metrekare taşınmazın da yapılan ihalede 1 milyon 410 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmasına karar verildi.

Aynı mahalledeki 13 bin 119 metrekare taşınmazın, 4 milyon 350 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

Söz konusu bölgedeki 13 bin 458 metrekarelik bir başka taşınmazın da ihalede 4 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet Arıkan'a satılması onaylandı.