Tuzla'da geçen yıl oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.'ye şiddet uyguladığı öne sürülen bakıcı Zurafo E. hakkında, "Kötü muamele" ve "Basit yaralama" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.
DHA'nın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Özbekistan uyruklu Zurafo E.'nin, altını ıslatan A.B.T.'nin poposuna vurduğuna yer verildi. İddianamede, şüphelinin çocuğu koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı, buna ilişkin kamera görüntülerini izleyen A.B.T.'nin annesinin şüpheliyi işten çıkararak şikayetçi olduğu anlatıldı. İddianamede, "Kötü muamele" ve "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi kasten yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
6 Mayıs 2018 tarihinde Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne başvuran 2 yaşındaki A.B.T.'nin annesi H.H.T., çocuğunun bakıcısı olarak görev yapan Zurafo E.'nin çocuğuna kötü muamelede bulunduğunu, buna yönelik kamera kaydı bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Özbekistan uyruklu Zurafo E., 8 Mayıs 2018 tarihinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında alınan adli tıp raporunda mağdur A.B.T.'nin kürek kemiğinde, boyun bölgesinde ve dudak bölgesinde yara izleri olduğu tespit edildi. Emniyet sorgusunun ardından savcılığa sevk edilen Zurafo E., adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
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