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Özgürlük Heykeli'ne dair şaşırtıcı 6 bilgi! Heykelin detayları şaşırtıyor

Amerika deyince aklımızda canlanan dev Özgürlük Heykeli, tüm dünyada en çok tanınan heykeller arasında. Gösterişli yapısına karşın heykelde birçok ilginç detay yer alıyor.

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  • Özgürlük Heykeli'ne dair şaşırtıcı 6 bilgi! Heykelin detayları şaşırtıyor

    Özgürlük Heykeli'nin resmî ismi "Dünyayı Aydınlatan Özgürlük". Heykel, inşa edildiğinden beri Amerika'nın simgesi olarak kullanılıyor.
  • Özgürlük Heykeli'ne dair şaşırtıcı 6 bilgi! Heykelin detayları şaşırtıyor

    Özgürlük Heykeli, ABD'nin kuruluşunun 100.yılında, Fransa tarafından hediye edildi. 

    Heykel, 1884 yılında Fransa'da tamamlandıktan 1 yıl sonra 350 parçaya bölünüp 214 sandık içinde New York limanına ulaştırıldı.

    Parçalar, 4 ay içinde kaidenin üzerinde yeniden birleştirildi ve 28 Ekim 1886 tarihinde heykelin açılışı binlerce izleyicinin önünde gerçekleştirildi.
  • Özgürlük Heykeli'ne dair şaşırtıcı 6 bilgi! Heykelin detayları şaşırtıyor

    Heykeldeki kadın figürü, Roma özgürlük tanrıçası Libertas’tır.
  • Özgürlük Heykeli'ne dair şaşırtıcı 6 bilgi! Heykelin detayları şaşırtıyor

    Heykelin sağ elinde bir maşale, sol elinde ise bir kitabe tutuyor. Bu kitabenin üzerinde 4 Temmuz 1776'da ilan edilen Bağımsızlık Bildirgesi'nin tarihi yazıyor (IVUL IV IV. MDCCLXXVI) Heykelin başındaki tacın 7 ucu; 7 kıtayı ve 7 denizi simgeliyor.
  • Özgürlük Heykeli'ne dair şaşırtıcı 6 bilgi! Heykelin detayları şaşırtıyor

    New York, Özgürlük Adası'nda bulunan dev heykel, 16 yıl boyunca (1886-1902) bir deniz feneri gibi çalıştı ve 24 mil uzaklığa kadar ışık yaktı.
  • Özgürlük Heykeli'ne dair şaşırtıcı 6 bilgi! Heykelin detayları şaşırtıyor

    Heykel, kaideden başlayarak, meşale ucuna kadar tam tamına 93 metre ve 225 ton ağırlığında. Ayrıca heykelin tepesinde 25 pencere bulunuyor.

     

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