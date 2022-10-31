Heykelin sağ elinde bir maşale, sol elinde ise bir kitabe tutuyor. Bu kitabenin üzerinde 4 Temmuz 1776'da ilan edilen Bağımsızlık Bildirgesi'nin tarihi yazıyor (IVUL IV IV. MDCCLXXVI) Heykelin başındaki tacın 7 ucu; 7 kıtayı ve 7 denizi simgeliyor.