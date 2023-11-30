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        Haberler Gündem Özlem Merve Yöndem gerçek ailesini Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de arıyor

        Özlem Merve Yöndem gerçek ailesini Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de arıyor

        Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye öz ailesini arayan Özlem Merve Yördem'in etkileyici hayat hikayesi damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 23:26 Güncelleme: 30.11.2023 - 23:26
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        Anneye yürekleri parçalayan çağrı
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        24 yaşındaki Özlem, daha bebekken annesi tarafından 19 yaşındaki arkadaşı Aynur Köz’e verilmiş, ardından da 16 yaşına kadar Aynur’un anne ve babası tarafından büyütülmüş. Evlatlık olduğunu 12 yaşında öğrenen Özlem ise gerçek ailesini bulmak için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvurdu. Yaşadıklarını ve anne hasretini gözyaşlarıyla anlatan Özlem, annesinin kendisini verdiği arkadaşı Aynur’u, küçükken kendine zorla anne dedirtmekle ve gerçekleri ondan saklamakla suçladı.

        AYNUR'UN SÖZLERİ KARŞISINDA ÇILGINA DÖNDÜ

        Canlı yayına bağlanan Aynur, Özlem’in annesini tanımadığını, annesi Özlem’e hamileyken onu ve 2 küçük kızını bir parkta görüp acıdığı için evine aldığını söyledi. Özlem doğduktan sonra, annesi Gülümser’in onu terk ettiğini ve bu sebeple Özlem’i kendi anne babasına verdiğini aktardı. Özlem’in diğer iddialarını reddeden Aynur, her zaman onun yanında olduğunu vurguladı. Aynur’un sözleri karşısında çılgına dönen Özlem ise Aynur’un hiçbir zaman yanında olmadığını anlattı.

        AYNUR'A "BENİM 24 YILIMI ÇALDIN" DİYE KONUŞTU

        Tüm kilitlerin Aynur’da olduğunu, annesini hakkında gerçekleri kendisinden sakladığını belirten Özlem, Aynur’a “24 yılımı çaldın” dedi. Daha sonra yayına Aynur’un ablası Pelin bağlandı, Özlem’in annesi ve ablalarını bir kez gördüğünü, o dönem kardeşinin hamile taklidi yaptığını ama hamile olanın Özlem’in annesi Gülümser olduğunu söyledi. Aynur’un, Özlem’i getirdiği zaman kendisinin olmadığını, o eve döndüğünde ise Özlem’in 6 aylık olduğunu, annesi ve kardeşlerine dair bir şey bilmediğini aktardı.

        Canlı yayında annesine seslenen Özlem, “Ne olursun gel, gerçekleri bilmek benim hakkım” dedi, gözyaşlarına boğuldu. Özlem, biyolojik ailesini bulabilecek mi? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek.

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        #Özlem Merve Yöndem
        #didem arslan yılmaz
        #haberler
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