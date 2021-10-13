Özlem Zengin'e yönelik hakarette 7 yıl hapis istemi 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mert Yaşar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık Yaşar, "Önceki duruşmalarda hükmün açıklanmasını kabul etmiştim ama vazgeçtim. Kabul etmiyorum. Eylemlerim siyasi eleştiri mahiyetindedir. Ben asla cinsel bir imada bir hakarette bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın Twitter hesabındaki sözlerinin eleştiri ve kaba söz kapsamını aşan, hakaret niteliğinde olduğunu belirtti. Savcı, sanığın bu sözleriyle hem Cumhurbaşkanına yönelik hem de Özlem Zengin'e yönelik 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirtti.

Sanık Mert Yaşar'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan toplamda 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde mert_yasar kullanıcı ismiyle şüpheli Mert Yaşar'ın hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Milletvekili Özlem Zengin 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından sunulan dilekçede, şüphelinin sosyal medya hesabında Özlem Zengin'in fotoğrafının bulunduğu haber metnini paylaşarak ağır hakaret içerikli gayri ahlaki paylaşımda bulunduğu, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin başının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, şüpheli Mert Yaşar'ın sarf etmiş olduğu menfur ifadelerle Özlem Zengin ile birlikte doğrudan Cumhurbaşkanının hedef alındığı, müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiği ve alenen saldırıda bulunulduğu kaydedildi.

İddianamede, sanık Yaşar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu yönünden Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce kovuşturma izni istendiği ve izin verildiği kaydedildi. Paylaşımın içeriğine göre 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edilen Mert Yaşar, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 23 Şubat'ta tutuklanmıştı. İddianameyi kabul eden mahkeme tensiple birlikte sanık Mert Yaşar'ın "delillerin toplanmış olması, delillere etki edemeyeceği, kaçacak ya da saklanacağı şüphesini doğuracak eylemde bulunmadığı, tutukluluğun devamının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle 19 Mart'ta tahliyesine karar vermişti.