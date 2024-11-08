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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Özsoy Operası’nın 90’ıncı yılı konseri

        Özsoy Operası’nın 90’ıncı yılı konseri

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, bu akşam (8 Kasım) Atatürk Kültür Merkezi'nde, "Atatürk'ü Anma Konseri" ile sahne alarak, ilk yerli Türk operası Özsoy Operası'nın 90'ıncı yılı anısına eserler seslendirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 00:41 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:41
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        Özsoy Operası'nın 90'ıncı yılı konseri
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        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında 8 Kasım, Cuma akşamı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86’ncı yıl dönümünde anılacak. Bu özel gecede, Atatürk'ün emriyle Ahmed Adnan Saygun tarafından bestelenen ve Cumhuriyet tarihimizin seslendirilmiş ilk opera eseri olan Özsoy Operası’nın 90’ıncı yılı da kutlanacak.

        Cumhuriyete ulusal müzik alanında kıymetli eserler kazandıran, ilk kez devlet sanatçısı unvanını alan Ahmed Adnan Saygun’un yapıtlarının seslendirileceği gecede, Özsoy Operası’nın sevilen bölümlerinden “Yakarı” ve “Bebeklerin Kayboluşu”nun yanı sıra; Taş Bebek Operası ve Yunus Emre Oratoryosu gibi seçkin eserler sanatseverlerle buluşacak. Gürer Aykal yönetimindeki orkestraya, soprano Mine Kurtoğlu, tenor Bülent Külekçi ve bas Tuncay Kurtoğlu eşlik edecek. Konserde ayrıca Kübra Şenyaylar şefliğinde İstanbul Korosu da performans sergileyecek.

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        Program:

        Özsoy Operası’ndan, “Yakarış”

        Özsoy Operası’ndan, “Bebeklerin Kayboluşu”

        Taş Bebek Operası’ndan, “Suit Op.13”

        Taş Bebek Operası’ndan, “Sihir Raksı Op.13”

        “Yunus Emre Oratoryosu Op.26 Bölüm 2 No. 9 “Bad-ı Sabaya Sorsunlar”

        “Manastır Türküsü Op.6

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        #Özsoy Operası
        #AKM
        #Atatürk Kültür Merkezi
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