        ÖZYES BESYO tercih sonuçları 2025: ÖZYES tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamına alınan BESYO tercih sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından Özel Yetenek Sınavı tercih süreci devam ediyor. Adayların 24 tane tercih hakkı var. Tercih sonuçları adaylara gönderilmeyecek olup https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. Peki ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 17.09.2025 - 10:01 Güncelleme: 17.09.2025 - 10:01
        ÖZYES tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamına alınan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tercih sürecinin bitmesine bir gün kaldı. Tercih sürecinin bitmesiyle ÖZYES yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM sitesine çevrilecek. Peki ÖZYES tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        ÖZYES BESYO YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylara yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

        Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversiteler tarafından yapılacak kayıt işlemleri için kayıt tarihi, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

        2025-ÖZYES sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2025-2026 öğretim yılı için geçerlidir. ÖSYM’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

        BESYO TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından BESYO yerleştirme sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

        Geçtiğimiz yıl ÖZYES tercihleri 2-7 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 11 Ekim 2025 tarihinde duyurulmuştu. 2025 ÖZYES tercih sonuçlarının tercih sürecinin sona ermesinden kısa bir süre sonra, 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

        BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Adaylar tercihlerini, 11-18 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.

