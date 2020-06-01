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Türkiye'de 33 yıldır faaliyet gösteren Procter&Gamble (P&G),COVID-19 pandemisi süresince gerçekleştirdiği desteklerin ardından bayram döneminde yeni bir destek projesi daha başlattığını duyurdu.

Salgın döneminde gelir kaybı yaşayan 40 bin aileye 'Türk Kızılay' iş birliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan toplam 3 milyon lira değerinde ürün bağışı gerçekleştirecek P&G'nin, bu desteğinin yanı sıra yine "Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına" projesi kapsamında Azerbaycan'da da 7 bin 500 aileye hijyen paketi göndereceği açıklandı.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Markalarımız ve topluma katkı projelerimizle insanların yaşamlarını iyileştirmek için çalışırken aynı zamanda toplumsal sorunlar için de bir çözüm olmak istiyoruz. Bu kapsamda salgının ilk günlerinden itibaren vatandaşların karşılaştığı ve karşılaşabileceği güçlüklere karşı, onlara destek olmak için katkı programlarımızı hayata geçirmeye başlamıştık. Dolayısıyla "Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına " de bizim çok ayaklı projemizin bir parçası. Bu kampanya ile birlikte salgın döneminde, haziran ayı sonuna kadar ailelere toplam 7,5 milyon liralık destek sağlamış olacağız" dedi.