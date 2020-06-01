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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamP&G'den 7.5 milyon TL'lik destek - haberler
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Koronavirüs ile mücadelede 7.5 milyon TL'lik destek sağladı

Temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketleri Ariel, Prima, Head&Shoulders, Orkid gibi markaların üreticisi P&G, COVID-19 salgını nedeniyle yaşamları olumsuz etkilenen ve gelir kaybı yaşayan ailelerİ desteklemek için "Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına" projesini başlattığını duyurdu. Proje kapsamında, Kızılay iş birliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan, toplam 3 milyon lira değerinde Umut 2020 Hijyen Paketleri'nin ailelere gönderileceği bildirildi. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu "Bu kampanya ile birlikte salgın döneminde, Haziran ayı sonuna kadar ailelere toplam 7.5 milyon liralık destek sağlamış olacağız" dedi

P&G Türkiye
HABERTURK.COM

Türkiye'de 33 yıldır faaliyet gösteren Procter&Gamble (P&G),COVID-19 pandemisi süresince gerçekleştirdiği desteklerin ardından bayram döneminde yeni bir destek projesi daha başlattığını duyurdu.

Salgın döneminde gelir kaybı yaşayan 40 bin aileye 'Türk Kızılay' iş birliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan toplam 3 milyon lira değerinde ürün bağışı gerçekleştirecek P&G'nin, bu desteğinin yanı sıra yine "Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına" projesi kapsamında Azerbaycan'da da 7 bin 500 aileye hijyen paketi göndereceği açıklandı.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Markalarımız ve topluma katkı projelerimizle insanların yaşamlarını iyileştirmek için çalışırken aynı zamanda toplumsal sorunlar için de bir çözüm olmak istiyoruz. Bu kapsamda salgının ilk günlerinden itibaren vatandaşların karşılaştığı ve karşılaşabileceği güçlüklere karşı, onlara destek olmak için katkı programlarımızı hayata geçirmeye başlamıştık. Dolayısıyla "Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına " de bizim çok ayaklı projemizin bir parçası. Bu kampanya ile birlikte salgın döneminde, haziran ayı sonuna kadar ailelere toplam 7,5 milyon liralık destek sağlamış olacağız" dedi.

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