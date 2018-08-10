Paderborn - Regensburg maç önü

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Paderborn, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Regensburg takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Ev sahibi Paderborn, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Regensburg son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 210 kodlu maçı oynayanlar; Paderborn galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Regensburg galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Paderborn son hafta oynanan Osnabrück maçında 0-0 berabere kaldı.

Regensburg ise Preussen Munster maçında 0-1 kazandı.

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